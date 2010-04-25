Льняное семя для похудения является недорогим, но крайне эффективным и полезным средством для избавления от лишних килограммов. Кроме того, укрепляется иммунитет, приобретается здоровая и нежная кожа, очищается пищеварительная система.





Как правило, семена льна в деле избавления от лишних килограммов используются в составе различных настоев и отваров.



* 1 ст. ложку льняного семени залить 2 стаканами кипятка, дать настояться в течение 8-10 часов. Принимать целебное средство следует по полстакана 2 раза в сутки.



* 1 ст. ложку льняного семени следует залить стаканом кипятка, оставить отвар на слабом огне плотно прикрыв крышкой на 30 мин., остудить. Добавить свежий тертый имбирь и 1 ст. ложку меда. Принимать по 150 мл за 30 мин. до приема пищи.



* Перед сном выпивайте стакан кефира или натурального йогурта с добавлением 1 ч. ложки семян льна. Это позволит разгрузить пищеварительную систему и быстро избавиться от лишних килограммов.