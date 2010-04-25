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Худеем на льне

Четверг, 01 Апреля 2021 г. 10:52 + в цитатник

Льняное семя для похудения является недорогим, но крайне эффективным и полезным средством для избавления от лишних килограммов. Кроме того, укрепляется иммунитет, приобретается здоровая и нежная кожа, очищается пищеварительная система.

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Как правило, семена льна в деле избавления от лишних килограммов используются в составе различных настоев и отваров.


* 1 ст. ложку льняного семени залить 2 стаканами кипятка, дать настояться в течение 8-10 часов. Принимать целебное средство следует по полстакана 2 раза в сутки.

* 1 ст. ложку льняного семени следует залить стаканом кипятка, оставить отвар на слабом огне плотно прикрыв крышкой на 30 мин., остудить. Добавить свежий тертый имбирь и 1 ст. ложку меда. Принимать по 150 мл за 30 мин. до приема пищи.

* Перед сном выпивайте стакан кефира или натурального йогурта с добавлением 1 ч. ложки семян льна. Это позволит разгрузить пищеварительную систему и быстро избавиться от лишних килограммов.

Рубрики:  Секреты красоты
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vit4109   обратиться по имени Четверг, 01 Апреля 2021 г. 15:08 (ссылка)
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valentina_ishenko   обратиться по имени Пятница, 02 Апреля 2021 г. 10:31 (ссылка)
Благодарю!
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